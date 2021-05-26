Прокуратура организовала проверку по факту пожара на заводе в Уссурийске

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту пожара в цеху локомотивного завода в Уссурийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в ночь на 26 мая. Площадь возгорания составила более 800 кв. м. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет, уточняет РИА «Восток-Медиа».

На место пожара выезжал приморский транспортный прокурор. В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Свою внутреннюю проверку также организовали на заводе. Представители предприятия сообщили, что коллектив работает по штатному расписанию.

По данным РИА «Восток-Медиа», информация о возгорании поступила спасателям 25 марта в 23:22. Тушение продлилось до 6 утра. В ликвидации огня были задействованы 37 человек и восемь единиц техники.