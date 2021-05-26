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Эксперты опровергли запрет на пополнение выпущенных Сбербанком карт «Мир» в сторонних банкоматах

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Клиенты Сбербанка предпочитают пополнять карты в банкоматах своей кредитной организации или онлайн, банк имеет в России достаточно терминалов для удобства своих клиентов, поэтому функция внесения наличных на банкоматах других банков скорее не востребована. Таким мнением поделились с «Известиями» экономисты. Они сочли эти сообщения нападками конкурентов с небольшой сетью устройств.

«Сегодняшние новости, что Сбербанк запрещает пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков, кажутся достаточно необоснованными. Большинство людей в подавляющем числе случаев используют свой банкомат своего банка», — прокомментировал председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев.

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Он указал, что пополнение карты через «материнский» банкомат намного безопаснее, так как сторонней организацией может быть взята комиссия, деньги могут попросту «застрять» или перевод будет выполнен за более долгий промежуток времени. Кроме того, у клиента не может быть гарантии, что банкомат, к примеру, исправен и вернет карту после операции.

«В таких случаях грамотному человеку логичнее воспользоваться своим банкоматом, тем более что если мы говорим о «Сбере», то это огромная сеть банкоматов в России, как говорится, на каждом углу», — заявил Киселев, добавив, что услуга пополнения наличных через банкомат становится всё менее востребованной, ведь у каждого банка, равно как и у «Сбера», есть мобильное приложение, запущена система быстрых платежей.

Банковский эксперт-аналитик Василий Кутьин также указал на тот факт, что не во всех банкоматах можно пополнить карты сторонних кредитных организаций, а сеть банкоматов Сбербанка является самой крупной в России и снять средства и пополнить карту можно в банкоматах супермаркетов, метро, на остановках общественного транспорта и в других местах.

Как отметили специалисты, «Сбер» является крупнейшим эмитентом карт «Мир» и клиенты, которые ими пользуются, могут бесплатно пополнять их в любом банкомате Сбербанка, так как у устройств есть функция приема наличных.​

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