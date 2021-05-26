В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят повышение пошлин на вывоз металлолома

27 мая в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Последствия увеличения вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов».

Кто инициатор увеличения пошлин? О последствиях от увеличения пошлин для российского бюджета и металлургической отрасли — кто выиграл и кто проиграл? Будут ли введены пошлины на всю цепочку российского экспорта черных металлов — от стальных полуфабрикатов до стальных труб? О пошлинах и курсе акций «голубых фишек» черной металлургии; об экологическом эффекте от снижения ломосбора и о необходимости более глубокого анализа рынка лома и металлопродукции, расскажут:

Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

Андрей Зеленин, генеральный директор РА «Русмет»;

Андрей Луговой, депутат Государственной думы РФ;

Николай Валуев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды (онлайн).

26 мая на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию принято решение о дополнительном увеличении вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов до €70 за тонну. Решение вступит в силу в течение 30 дней после подписания соответствующего постановления правительства.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов членов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.