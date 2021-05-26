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Саммит ЕС и США пройдет 15 июня в Брюсселе

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Саммит лидеров 27 стран Евросоюза и Соединенных Штатов пройдет в Брюсселе 15 июня. Об этом в среду, 26 мая, говорится в заявлении американского Госдепа по итогам переговоров между генсеком внешнеполитической службы Европейского союза Стефано Саннино и заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

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«26 мая генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино и заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретились в Брюсселе, чтобы подтвердить сильное партнерство ЕС и США по ключевым вопросам внешней политики и безопасности. Они приветствовали предстоящий саммит ЕС — США, который состоится 15 июня, как важный шаг в оживлении трансатлантического партнерства», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, будущий саммит станет важным шагом в активизации трансатлантического партнерства. Обе стороны подчеркнули общую заинтересованность в укреплении международного порядка и пообещали продолжить тесное сотрудничество в поддержку демократических ценностей, глобальной и региональной стабильности и прав человека, уточняется в документе.

Ранее в этот день пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первых переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что «умалять значение этой встречи тоже было бы неверно».

Накануне в Кремле объявили, что лидеры двух стран договорились встретиться в Женеве 16 июня. Ранее президент США предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля.

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