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Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича по телефону

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Глава Евросовета Шарль Мишель пообщался по телефону с отцом основателя бывшего главного редактора призванного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого ранее задержали в Минске. Об этом Мишель сообщил вTwitter.

По словам Мишеля, он выразил полную солидарность Евросоюза, передает RT.

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«Я только что позвонил Дмитрию Протасевичу, чтобы выразить полную солидарность ЕС с семьей Протасевича и мое глубокое сочувствие как отца. Я повторяю призыв ЕС к властям Белоруссии немедленно освободить сына Дмитрия Романа, Софью Сапегу, а также всех политических заключенных», — написал он.

В этот же день глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в действиях запрещенного в РФ батальона «Азов» на юго-востоке Украины, сообщается на сайте 360tv.ru.

Также он отметил, что Протасевич являлся организатором и координатором массовых беспорядков в Белоруссии.

Ранее в среду Тертель рассказал, что Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках», передает НСН. Глава КГБ также назвал его террористом и объяснил «истерику» Запада тем, что бывший главред NEXTA может раскрыть новую информацию о заказчиках и спонсорах.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Информация впоследствии не подтвердилась.

На борту самолета находился Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

В августе прошлого года после президентских выборов, прошедших в Белоруссии и завершившихся победой Александра Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела республики. Беспорядки активно освещал Telegram-канала NEXTA.

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