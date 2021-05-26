МИД ФРГ призвал туристов «сверить планы» из-за запрета для авиакомпаний Белоруссии

Министерство иностранных дел призвало туристов «сверить планы» своих путешествий после того, как Евросовет принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Об этом говорится в обновленных рекомендациях к поездкам в республику, опубликованных на официальном сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Европейский совет призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии и объявил, что в ближайшее время белорусским самолетам будет полностью запрещена посадка в ЕС. В результате возникают ограничения в авиасообщении с Белоруссией. Возможны авиаполеты через третьи страны», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, туристам из Германии рекомендовали «сверить планы путешествия», а также перед поездкой связаться с авиакомпанией.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусский авиаперевозчик «Белавиа» также сообщил об отмене рейсов в ряд стран.