Путин рассказал о темпах восстановления рынка труда в России

России необходимо увеличить количество занятых еще на 700 тыс., чтобы выйти на уровень занятости 2019 года, сообщил в среду, 26 мая, президент России Владимир Путин.

По его словам, в стране наблюдается сокращение уровня безработицы по сравнению с пиком периода эпидемии коронавируса. Так, в апреле текущего года ее показатели составили 5,2%.

«Сохраняется устойчивая тенденция на сокращение безработицы, на восстановление рынка труда. Ее пиковое значение в августе прошлого года составляло 6,4%, а в апреле текущего года уровень безработицы сократился уже до 5,2%», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что после спада показателей занятости в стране, который был зафиксирован в прошлом году, численность трудоустроенных выросла на 1,2 млн человек.

«Нужно увеличить ее еще как минимум на 700 тыс., чтобы выйти на уровень 2019 года, когда безработица была, по-моему, 4,7%», — добавил президент РФ.

Кроме того, Путин назвал важнейшей приоритетной задачей для всех уровней власти восстановление уровня доходов россиян.

Ранее, 22 мая, помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что к концу текущего года произойдет полное восстановление рынка труда в России к уровню, зафиксированному до пандемии коронавируса.

13 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства рассказал о восстановительном процессе на рынке труда в стране. По состоянию на конец марта численность занятых увеличилась на 644 тыс. человек, подчеркнул Котяков. На основании данных портала «Работа в России» Минтруд фиксирует прирост вакансий по всем регионам, сегодня соискателям доступно более 1,6 млн позиций.

Ранее, 12 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности восстановления рынка труда в России к уровню до пандемии COVID-19. Он отметил, что в 17 регионах РФ показатели уже вернулись к доковидным значениям.

21 апреля президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию призвал как можно раньше восстановить рынок труда в стране. Он отметил, что благодаря поддержке экономики властям удалось сохранить более 5 млн рабочих мест.