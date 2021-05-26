Музей полярников имени Альбанова открылся в Уфе

В Уфе состоялось торжественное открытие Музея полярников имени Валериана Альбанова. Уроженец столицы Башкирии много лет исследовал Арктику.

Экспозиция в здании усадьбы Соловьевых на улице Свердлова демонстрирует карты освоения Арктики и Северного морского пути, движения льдов в Арктике и изменения климата. Коллекция насчитывает более сотни предметов, среди которых есть адмиралтейский якорь XIX века, пишет «МедиаКорСеть».

В Уфе построят музей под открытым небом. Процесс смены собственника участка размером 3 га завершился в конце апреля. Территория расположена недалеко от уфимского ботанического сада, между улицей Сагита Агиша и проспектом Салавата Юлаева.