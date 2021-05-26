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Путин призвал держать руку на пульсе из-за нестабильности глобальной экономики

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В глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, нужно непрерывно держать руку на пульсе. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

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Помимо этого глава государства указал на необходимость оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей.

Ранее в этот же день Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская экономика восстанавливается.

27 января Путин в ходе онлайн-выступления на «Давосской неделе» рассказал о том, что наблюдаются риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике.

Также, по его словам, наряду с экономическими трансформациями в обществе намечается тенденция к усилению расслоения как внутри стран, так и на глобальном уровне.

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