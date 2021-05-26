Собянин предложил создать зоны для привитых от COVID-19 в ресторанах Москвы

В московских ресторанах могут появиться отдельные зоны, «свободные от коронавируса». С таким предложением в среду, 26 мая, выступил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал градоначальник.

Он также обратил внимание на вызванный пандемией отток туристов из Москвы, который повлек за собой убытки в сфере услуг, торговли и общепита, пишет «Газета.ру».

«Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого всё есть», — добавил Собянин.

Столичные предприниматели предложили мэру снизить контроль над ограничительными мерами — не сразу штрафовать, а после вынесения предупреждения. В свою очередь, Собянин пообещал обсудить этот вопрос с профильными ведомствами.

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 25 мая, к осени от COVID-19 должно быть привито 60% взрослого населения страны.

Ранее, 20 мая, Собянин указал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается сложной, но взрывного роста заболеваемости не наблюдается.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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