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СКР опроверг завершение следственных мероприятий по делу РКК «Энергия»

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В Следственном комитете России (СКР) опровергли завершение следственных мероприятий по делу о хищениях в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом 26 мая сообщает телеканал РЕН ТВ.

Не просто космос: как РКК «Энергия» вернулась к «Истоку»
Экс-глава корпорации Владимир Солнцев проходит по делу о хищении миллиарда рублей при поставках компонентов для модуля МКС

Как заявили в СКР, в данный момент еще не готовы результаты ряда важных экспертиз. Кроме того, требуются уточнения показаний ключевых свидетелей.

Прогнозы о сроках окончания расследования в СКР не дали, заявив, что подобные дела сложны в расследовании и документировании доказательств.

Ранее 26 мая «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщил, что ГСУ СКР по Московской области завершило основные следственные действия по уголовному делу о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля, еще не установленного на Международной космической станции (МКС).

Уголовное дело было возбуждено 17 октября 2019 года, изначально расследование вели в отношении неустановленных лиц. Подозреваемые были названы лишь летом 2020 года, большинство из них задержали и арестовали.

Согласно материалам СК РФ, в конце 2012 года Федеральное космическое агентство и ОАО «РКК «Энергия» заключили госконтракт на «создание научно-энергетического модуля», сумма сделки составляла 15,15 млрд рублей. При этом экс-гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин и другие обвиняемые обманным путем похитили бюджетные средства в размере более 1,72 млрд рублей.

Для осуществления преступной схемы «Энергия» и ОАО «ЦНИИ «Циклон» в марте 2017 года заключили контракт, и в результате на расчетных счетах предприятия были размещены 1,32 млрд рублей, которые предназначались для оплаты поставки изделий для модуля. По данным следствия, цена контракта была завышена в три раза: рыночная стоимость компонентов не достигала и 490 млн рублей.

Фигуранты дела свою вину не признали.

Солнцев занимал пост гендиректора корпорации с 2014 года, но лишился должности «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы «Энергии». В «Роскосмосе» расторгли трудовые отношения с Солнцевым после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации в мае 2018 года.

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