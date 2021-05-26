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Вирусолог сравнил эффективность вакцины от COVID-19 и иммунитет переболевших

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Вакцина от коронавирусной инфекции действует эффективнее, чем сформированный после болезни иммунитет, заявил в среду, 26 мая, вирусолог Александр Семенов в интервью kp.ru.

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По мнению специалиста, вакцина действует эффективнее, потому что распространяется на большее число штаммов. При этом, если человек заразился определенным штаммом, то он может переболеть снова, если подхватит другой штамм, передает «Газета.ру».

Вакцина, при этом, устроена так, чтобы научить иммунитет «бить по общим для всех вирусов местам», поэтому обеспечит более эффективную защиту.

Семенов также указал на то, что даже после вакцинации человек обязан носить маску, так как при контакте с окружающей средой, он может быть переносчикам возбудителей коронавируса.

Ранее в среду врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что человек может обладать врожденным иммунитетом к некоторым штаммам коронавируса.

В этот же день главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что в России сегодня иммунитетом к коронавирусу обладают менее 50% граждан. Для победы же над пандемией, по его словам, защита должна выработаться как минимум у 70% населения, а в крупных городах — у 80%.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Муршако назвал ситуацию с COVID-19 в регионах страны напряженной, и сказал, что изменить это сможет только вакцинация. По его словам, врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать граждан делать прививки.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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