В России признаны нежелательными три немецкие НПО

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными на территории страны три немецкие неправительственные организации (НПО). Об этом сообщается на сайте ведомства 26 мая.

В список нежелательных в РФ иностранных неправительственных организаций вошли Forum Russischsprachiger Europaer e.V. («Форум русскоязычных европейцев» — ФРЕ), Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности» — ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен» — НРО).

По данным ведомства, деятельность указанных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — добавляется в сообщении.

18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами страны.

Авторы проекта указали в пояснительной записке, что профильная комиссия нижней палаты парламента выявила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.