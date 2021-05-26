Более 2,5 млн россиян приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Более 2,5 млн жителей РФ сделали свой выбор на предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России». На сайте электронного голосования за два дня зарегистрировались 6,5 млн человек, говорится в среду, 26 мая, на сайте политсилы.

«Самыми активными остаются свердловчане. Свердловская область, Оренбургская, Московская, Москва. На сегодняшний день проголосовали 2,5 млн человек. Это те, кто поддержал. Это выборы не только в Госдуму, но и тех, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в заксобрания регионов», — прокомментировал сенатор, председатель федерального оргкомитета предварительного голосования ЕР Александр Карелин.

По его словам, большое количество голосов в предварительном голосовании говорит о высоком уровне доверия к процедуре.

«Активность избирателей на предварительном голосовании «Единой России» оправдывает все наши самые смелые ожидания. Регистрация продолжается до 28 мая и также идет очень активно. В понедельник было 6 млн избирателей, спустя сутки желающих принять участие в предварительном голосовании стало на 400 тыс. человек больше», — добавил он.

Отмечается, что внутрипартийное голосование проходит в электронном виде впервые.

Накануне, 25 мая, в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 1 млн человек.

Предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году началось 24 мая, оно продлится до 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня.

На сайте pg.er.ru прошли регистрацию более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Среди них — общественники и волонтеры, беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет. При этом сообщается, что сайт подвергся DDOS-атаке в первый день проведения праймериз.

17 мая член Общественной палаты России (ОП РФ) Мария Бутина сообщила «Известиям», что предварительное голосование «Единой России» стало самой открытой системой из всех политических партий в стране. По ее словам, граждане могут привнести свои идеи и свой имидж.