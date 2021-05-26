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Красный Крест попросил Россию предоставить вакцину «Спутник V»

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Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к правительству России с просьбой предоставить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом 26 мая рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Последнее обращение [о предоставлении вакцины «Спутник V» на безвозмездной основе] поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца», — сообщила Захарова.

Медленно и нервно: в ЕМА объяснили задержку одобрения «Спутника V»
Европа тем временем пытается самостоятельно нарастить темпы вакцинации

Ранее, 21 мая, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что успех российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в мире обусловлен ее высокой эффективностью, которую подтвердили международные эксперты. Препарат отличается безопасностью, легкостью транспортировки и хранения, отметила Голикова.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса.

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