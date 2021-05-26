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Шестой супруг Элизабет Тейлор экс-сенатор Уорнер скончался в возрасте 94 лет

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Экс-сенатор от штата Виргиния Джон Уорнер, шестой супруг британской актрисы Элизабет Тейлор, скончался в США в возрасте 94 лет. Об этом 26 мая сообщила газета Politico.

Уточняется, что сообщение о смерти Уорнера пришло в электронном письме от его представителя Сьюзан Мейджилл.

«С большим прискорбием я сообщаю, что наш дорогой сенатор Уорнер мирно скончался во вторник вечером дома от сердечной недостаточности», — написала она.

По данным газеты The Washington Post, Уорнер впервые избирался на пост сенатора в 1978 году. Он занимал должность сенатора штата в течение 30 лет, с 1979 по 2009 год. Участие Элизабет Тейлор в его кампании привлекло значительное внимание СМИ, к этому времени карьера Тейлор пошла на спад и она занялась политической поддержкой своего мужа. В 1982 году Уорнер и Тейлор развелись.

В 2009 году Уорнер ушел в отставку, к тому времени он занимал второе по продолжительности место среди сенаторов штата Вирджиния.

Несмотря на то что он был республиканцем, Уорнер встал на сторону демократа Хиллари Клинтон вместо Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года. Также он поддержал президента США Джо Байдена в прошлом году перед первичными выборами в Виргинии в «супервторник».

Сама Тейлор умерла в 2011 году от сердечной недостаточности в возрасте 79 лет.

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