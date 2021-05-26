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Словакия одобрила использование вакцины «Спутник V»

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Правительство Словакии одобрило применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом 26 мая сообщило издание Teraz.

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«Минздрав должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования в стране вакцины «Спутник V». Правительство республики дало данное поручение в среду главе минздрава Владимиру Ленгварскому», — говорится в сообщении.

Новость уже оценили в Российском фонде прямых инвестиций. Там отметили, что препарат проверили в сертифицированной Евросоюзом (ЕС) лаборатории.

«Словакия стала второй страной Евросоюза, разрешившей применение «Спутника V». Кампания по дезинформации против российской вакцины задержала начало ее применения в Словакии на три месяца. Теперь все возникшие вопросы решены и «Спутник V» может приступить к спасению жизней в стране», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Словакия получила первую партию российской вакцины 1 марта, дополняет «Газета.ру».

7 мая надежность российского препарата была подтверждена в лаборатории Венгрии.

Вопрос использования «Спутника V» в Словакии привел к разногласиям среди политиков. Так, 30 марта премьер-министр страны Игорь Матович ушел в отставку, заявив до этого о готовности отдать свою должность главе министерства финансов Эдуарду Хегеру и занять его место. Такое решение было принято ради разрешения разногласий в кабинете министров, которые возникли из-за позиции Матовича по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

После скандала с регистрацией российского препарата в Словакии 11 марта также подал в отставку глава минздрава страны Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата.

Препарат «Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от COVID-19. Его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали в августе прошлого года.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

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