Автомобиль въехал в остановку на Кутузовском проспекте в Москве
Автомобиль на скорости влетел в остановку общественного транспорта в районе Кутузовского проспекта в Москве 26 мая.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, на остановке в момент ДТП находилась семья из трех человек.
Отмечается, что один из членов семьи, мужчина, не успел увернуться от автомобиля, в результате чего машина его задела.
Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства ЧП выясняются.
23 мая автомобиль каршеринга врезался в отбойник на юге Москвы. В результате ДТП пострадал водитель.