В ВС сообщили о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков

Граждане России, недовольные тем, что их соседи курят, могут требовать возмещения морального вреда. Об этом в среду, 26 мая, сообщил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», — заявил он на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и Программой ООН по окружающей среде (UNEP).

По мнению Лебедева, для обеспечения социального благополучия необходимы благоприятные условия окружающей среды, а также правильное взаимодействие между природой и обществом.

«Сохранение окружающей среды, бережное и ответственное использование природных ресурсов обеспечивают экономическое и духовное развитие человечества. В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования», — резюмировал председатель ВС РФ.

Ранее в этот день стало известно, что российские власти проработают вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и введение обезличенных упаковок табачной продукции. Данные направления работы содержатся в плане мероприятий для реализации антитабачной концепции, который утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

11 апреля в МЧС России анонсировали введение новых требований к сигаретам на территории Евразийского экономического союза. Согласно распоряжению коллегии ЕАЭС, табачные изделия должны быть самозатухающими. В ведомстве отметили, что введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей.

С 1 января в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках. Курение на объектах транспорта ввели в правила противопожарного режима. За нарушение может грозить ответственность по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») со штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.