Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Шестой супруг Элизабет Тейлор экс-сенатор Уорнер скончался в возрасте 94 лет
Мир
В МИДе заявили о претензиях РФ к США по выполнению ДСНВ
Общество
В ВС сообщили о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
Мир
Арестованные президент и премьер Мали ушли в отставку
Общество
Граффити на корабле «Буран» закрасили
Происшествия
Автомобиль въехал в остановку на Кутузовском проспекте в Москве
Наука
В NASA заявили о приближении двух астероидов к Земле
Мир
МИД пригрозил ответом в случае введения Британией санкций против СП-2
Общество
Собянин подписал закон о регистрации нового СМИ для публикации законов Москвы

В ВС сообщили о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане России, недовольные тем, что их соседи курят, могут требовать возмещения морального вреда. Об этом в среду, 26 мая, сообщил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Стикийное бедствие: продажи табачных изделий выросли на 34%
Спрос на пластыри и БАДы для избавления от курения в тот же период существенно снизился

«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», — заявил он на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и Программой ООН по окружающей среде (UNEP).

По мнению Лебедева, для обеспечения социального благополучия необходимы благоприятные условия окружающей среды, а также правильное взаимодействие между природой и обществом.

«Сохранение окружающей среды, бережное и ответственное использование природных ресурсов обеспечивают экономическое и духовное развитие человечества. В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования», — резюмировал председатель ВС РФ.

Ранее в этот день стало известно, что российские власти проработают вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и введение обезличенных упаковок табачной продукции. Данные направления работы содержатся в плане мероприятий для реализации антитабачной концепции, который утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

11 апреля в МЧС России анонсировали введение новых требований к сигаретам на территории Евразийского экономического союза. Согласно распоряжению коллегии ЕАЭС, табачные изделия должны быть самозатухающими. В ведомстве отметили, что введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей.

С 1 января в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках. Курение на объектах транспорта ввели в правила противопожарного режима. За нарушение может грозить ответственность по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») со штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021