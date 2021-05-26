В NASA заявили о приближении двух астероидов к Земле

К Земле приближаются два крупных астероида, сообщается на сайте Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения NASA.

По расчетам ученых, первый космический объект 2021 JF1 пролетит рядом с Землей в четверг, 27 мая, со скоростью около 17 км/с. По размеру астероид больше, чем статуя Свободы в американском Нью-Йорке — от 94 до 210 м в диаметре.

NASA отнесла его к одним из самых опасных околоземных объектов группы «Аполлон».

Второй астероид 2021 КТ1 движется со скоростью около 18 км/с и приблизится к Земле во вторник, 1 июня. Его диаметр можно сравнить с Эйфелевой башней в Париже — от 150 до 330 м.

По подсчетам астрономов, астероид пройдет на расстоянии 13 млн км от Земли.

Ранее, 14 мая, в РАН сообщили, что существует вероятность попадания небесных тел, орбита которых проходит рядом с орбитой Земли, по нашей планете. Тем не менее есть системы роботов-телескопов, отслеживающих орбиты тел, которые приближаются к нам и могут представлять собой опасность.