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В NASA заявили о приближении двух астероидов к Земле
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В NASA заявили о приближении двух астероидов к Земле

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К Земле приближаются два крупных астероида, сообщается на сайте Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения NASA.

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По расчетам ученых, первый космический объект 2021 JF1 пролетит рядом с Землей в четверг, 27 мая, со скоростью около 17 км/с. По размеру астероид больше, чем статуя Свободы в американском Нью-Йорке — от 94 до 210 м в диаметре.

NASA отнесла его к одним из самых опасных околоземных объектов группы «Аполлон».

Второй астероид 2021 КТ1 движется со скоростью около 18 км/с и приблизится к Земле во вторник, 1 июня. Его диаметр можно сравнить с Эйфелевой башней в Париже — от 150 до 330 м.

По подсчетам астрономов, астероид пройдет на расстоянии 13 млн км от Земли.

Ранее, 14 мая, в РАН сообщили, что существует вероятность попадания небесных тел, орбита которых проходит рядом с орбитой Земли, по нашей планете. Тем не менее есть системы роботов-телескопов, отслеживающих орбиты тел, которые приближаются к нам и могут представлять собой опасность.

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