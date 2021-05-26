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МИД пригрозил ответом в случае введения Британией санкций против СП-2

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Возможные санкции Британии против «Северного потока – 2», вызванные инцидентом с самолетом Ryanair, получат жесткий соразмерный ответ. Об этом в среду, 26 мая, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за негативные последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации», — заявила Захарова.

Представитель МИД России добавила, что внешняя политика Лондона оказалась заложницей одержимых русофобией ставленников британского политического истеблишмента.

Ранее в этот день в Министерстве иностранных дел РФ назвали попытки обвинить Россию в причастности к инциденту с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске спекуляцией. Российская сторона рассчитывает на обстоятельное расследование случившегося в Белоруссии, добавили в ведомстве.

26 мая глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген высказал мнение о том, что посадка самолета Ryanair в Минске была осуществлена с согласия России. Политик также указал на то, что без поддержки Москвы президент Белоруссии Александр Лукашенко «уже давно бы больше не был у власти».

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы государств и правительств стран ЕС обсудили возможную причастность России к инциденту с самолетом в Минске, однако имеющаяся информация не позволяет утверждать что-либо.

Лайнер авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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