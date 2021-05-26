Посвященные Кулибину арт-объекты установят в нижегородском парке

В Нижнем Новгороде не нашли подрядчика для благоустройства парка Кулибина, в связи с чем был объявлен повторный аукцион. Об этом говорится в документации на портале госзакупок.

Комплексное благоустройство парка затронет участок в границах улиц Максима Горького, Ошарской, Белинского и Ашхабадской. Также в него войдет территория ОКН регионального значения «Городское Петропавловское кладбище». В частности, в парковой зоне поставят архитектурные формы, посвященные деятельности Кулибина, например «Вечный двигатель», «Невозможный треугольник», «Оптическая иллюзия», «Колесо-гидроскоп» и прочие, передает ИА «НьюсНН». Весь объем работ подрядчик должен завершить до 1 августа.

Напомним, после благоустройства нижегородский парк «Швейцария» не планируют закрывать по ночам. Об этом стало известно на конференции, посвященной развитию общественного пространства. «Камеры видеонаблюдения уже установлены. Поэтому в прогулочном режиме парк будет работать по ночам. Никто людей не выгонит оттуда», — рассказал директор МАУ «Парк «Швейцария» Алексей Башкаев.