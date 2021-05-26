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Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным попавшие под санкции компании

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с попавшими под санкции Запада компаниями, в том числе продажу Минску нефти.

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«Что касается Российской Федерации, там не без проблем. Некоторые олигархи проплачивают наших негодяев за будущие предприятия, которые потом передадут беглым. Не скажу, что у нас ухудшились отношения с россиянами, наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения», — цитирует Лукашенко госиздание «СБ.Беларусь сегодня».

Также, по его словам, данная ситуация касается и предприятий, попавших под западные санкции.

«Вы же понимаете, что они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку», — сказал он.

На данный момент Беларусь занимает одно из первых мест по покупке природного газа у России.

25 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко встретятся в конце мая. Он также отметил, что белорусский президент может детально проинформировать Путина об обстоятельствах и причинах произошедшего с лайнером Ryanair.

После президентских выборов, прошедших в Белоруссии в августе 2020 года и завершившихся победой Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы, а экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, инициировав создание в стране координационного совета по передаче власти, уехала в Литву. Акции протеста в Белоруссии продолжаются до сих пор.

В начале октября 2020 года ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, затем Брюссель применил рестрикции против Лукашенко и еще 14 чиновников. Второй пакет европейских рестрикций был введен 6 ноября, а 17 декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против Минска. Ограничения ввели против управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО «140-й ремонтный завод», компаний «Белтехэкспорт», «Синезис» и Dana holdings. Европейскому бизнесу запрещается иметь с ними дело.

В январе 2021 года Лукашенко назвал бандитскими санкции Запада, под которые попали несколько промышленных предприятий Белоруссии. Также он поручил правительству страны выработать на введенные ограничения симметричный ответ.

Несмотря на это, в конце февраля Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. В санкционный список включены Лукашенко и семь компаний.

Кроме того, 25 марта власти Эстонии, Латвии и Литвы запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко, которые якобы ответственны за подавление «продемократического движения» в республике.

В настоящее время ситуация осложнилась инцидентом, произошедшим 23 мая в Минске, где была совершена экстренная посадка авиалайнера компании Ryanair на борту которого находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после посадки воздушного судна.

Страны Запада раскритиковали Минск после произошедшего. В частности, ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

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