Вандалы подожгли памятник Неизвестному солдату под Псковом

Вандалы подожгли памятник Неизвестному солдату на братском кладбище в городе Великие Луки Псковской области. Об этом 26 мая сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на данные регионального УМВД.

На месте происшествия были замечены трое детей в возрасте примерно от семи до 13 лет. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят розыск подозреваемых, а также проверяют их причастность к поджогу.

Инцидент на территории братского кладбища произошел в период с 9:00 до 11:00. В настоящее время пожар уже потушили, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причиненный ущерб.

24 марта вандалы осквернили памятник советским солдатам в селе Опорница около сербского города Крагуевац. Уточнялось, что неизвестные разбили пятиконечную звезду на плите.