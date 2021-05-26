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«Аэрофлот» в июне разместит облигации на 15 млрд рублей

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Авиакомпания «Аэрофлот» в июне разместит биржевые облигации номинальным объемом от 15 млрд рублей. Эта информация следует из предварительных параметров выпуска, которые появились в распоряжении «Известий» в среду, 26 мая.

Поправить крылья: «Аэрофлот» планирует разместить облигации
Решение о первом выпуске на сумму до 15 млрд рублей может быть принято до майских праздников

Организаторами выпуска, согласно документу, выступят Альфа-банк, Совкомбанк и «ВТБ Капитал», который также будет агентом по размещению.

«Открытие и закрытие книги заявок ожидаем в первой декаде июня. В ходе размещения эмитент может привлечь от 15 млрд рублей», — сказал «Известиям» заместитель председателя правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов.

Согласно предварительным параметрам выпуска, номинал одной облигации составит 1 тыс. рублей, цена размещения — 100%, срок обращения — пять лет, купонный период — 91 день. Процентная ставка на весь период обращения облигаций определится по результатам процедуры букбилдинга (book-building). Это наиболее популярный способ размещения ценных бумаг, при котором происходит формирование книги заявок инвесторов для максимально эффективного определения цены.

В декабре 2017 года совет директоров перевозчика утвердил программу биржевых облигаций, которая в конце января 2018 года была зарегистрирована Мосбиржей, отмечают «Известия» со ссылкой на отчетность компании по МСФО за 2020 год.

Максимальная сумма номинальной стоимости биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 24,7 млрд рублей с максимальным сроком погашения почти 10 лет. В конце апреля источник «Известий» на финансовом рынке сообщал, что «Аэрофлот» планирует разместить облигации на сумму до 15 млрд рублей.

В марте заместитель министра финансов России Алексей Моисеев говорил, что экономическая группа в составе представителей «Аэрофлота», Минтранса, Центробанка и Минфина работает над стабилизацией финансового положения авиаперевозчика. В частности, рассматривается вопрос о привлечении средств на внешнем рынке, уточнял он.

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