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Летевший в Барселону борт «Белавиа» вернулся в Минск из-за запрета Франции

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Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший в Барселону, вернулся в Минск из-за деактивации Францией плана полета рейса. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Как отметили в авиакомпании, у борта, на котором находились 54 пассажира, были все разрешения на выполнение данного рейса, самолет вылетел из аэропорта по расписанию. При этом в пресс-службе «Белавиа» рассказали, что, как выяснилось позже, за три минуты до вылета борта авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета, не уведомив об этом компанию.

«При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в этот день сообщалось, что самолет авиакомпании «Белавиа», летевший рейсом Минск–Барселона, развернули в воздухе. По словам пользователей соцсетей, самолет летал кругами в районе Брестской области, чтобы сбросить топливо и иметь допустимую массу посадки.

Как рассказал пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич, борт не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Этим событиям предшествовал инцидент, который произошел с лайнером авиакомпании Ryanair 23 мая. Самолет совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой. Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

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