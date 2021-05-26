В регионах России начали вакцинировать домашних животных от COVID-19

В ряде регионов РФ началась вакцинация домашних животных российским препаратом от COVID-19. Процедура проводится на базе ветеринарных клиник, сообщила 26 мая советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной учеными Россельхознадзора для профилактики заболевания среди животных. Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных», — сказала она журналистам.

Мелано привела данные ветклиник, отмечающих повышенный интерес к вакцинации среди заводчиков, а также часто путешествующих владельцев домашних животных и граждан, чьи питомцы содержатся на свободном выгуле.

Накануне стало известно, что отпускная цена за две дозы вакцины «Карнивак-Ков» снизилась с 588 до 500 рублей с учетом НДС.

Вакцину «Карнивак-Ков» зарегистрировали в России 31 марта. Она стала первым в стране и мире препаратом от COVID-19 для животных.

Клинические испытания препарата стартовали в октябре 2020 года. В них задействовали собак, кошек, песцов, норок, лис и других животных. По итогам исследований были сделаны заключения о безвредности препарата и его высокой иммуногенной активности. Было определено, что у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к COVID-19.

В 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на звероводческих фермах, в частности, в Дании. Тогда власти страны приняли решение о массовом уничтожении заболевших животных.

Также случаи выявления инфекции зарегистрированы в Мексике, Италии, Аргентине, Латвии, США.

В России до настоящего момента официально установлены факты заражения кошек в Москве и Тюмени. В середине января в Санкт-Петербурге провели первое в стране генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота.

При этом научного доказательства передачи коронавируса от животных людям нет.