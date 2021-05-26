Водоемы в Петербурге признали непригодными для купания

Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воды в Санкт-Петербурге. Все водоемы признали непригодными для купания.

Всего ведомство отобрало 144 пробы воды в акваториях 24 пляжей. Проверка проводилась по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. Специалисты пришли к выводу, что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. Купание грозит петербуржцам инфекционными и паразитарными болезнями, в том числе вирусным гепатитом А и острыми кишечными инфекциями. Об этом пишет телеканал «78».

Роспотребнадзор не рекомендовал использовать зоны рекреации в Северной столице для купания.

К началу летнего сезона в Петербурге подготовили 26 пляжей и рекреационных зон. Районные комиссии по предупреждению ЧС обязали разработать комплекс мероприятий по профилактике несчастных случаев на воде.