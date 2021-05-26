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Власти Москвы продадут нежилые помещения со скидкой 50%

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Власти Москвы намерены продать 27 нежилых помещений, снизив цену на них в два раза. Об этом 26 мая заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

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Отмечается, что помещения свободного назначения уже выставлены на электронные торги. Использовать место можно будет в коммерческих целях.

Площадь помещений варьируется от 43,4 до 1723,8 кв. м. Покупателями таких объектов могут выступать как физические, так и юридические лица

«Реализация объектов через публичное предложение — достаточно популярный формат продажи недвижимости в Москве. Только в первом квартале текущего года в столице было продано 51 нежилое помещение общей площадью 9,7 тыс. кв. м. При этом цена квадратного метра по итогам торгов составила 80,1 тыс. рублей», — сказал Ефимов.

Руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что из выставленных сейчас на продажу объектов наибольшее число — шесть — находится на юго-западе города. На юге расположены пять помещений, на севере, северо-востоке и юго-востоке — по три, на западе и востоке — по два, на северо-западе, в центре и в Зеленограде — по одному.

Все лоты доступны для просмотра в онлайн-режиме, а необходимая по ним документация и характеристики представлены на инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа для бизнеса».

В помещениях можно будет открыть офисы, магазины и другие коммерческие учреждения. Отмечается, что это имеет не только положительный коммерческий эффект, но и формирует эстетичный облик районов, так как собственники осуществляют ремонт и облагораживают прилегающие территории.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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