Водитель без сознания протаранил забор и погиб в Волгоградской области

В Волгоградской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб водитель. Мужчина потерял сознание за рулем и протаранил забор.

Авария произошла в городе Калач-на-Дону. 64-летний водитель машины Lada Largus не справился с управлением и наехал на ограждение на улице Революционной. По словам пассажира, автомобилист внезапно потерял сознание во время движения, из-за чего машина стала неуправляемой. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

В полиции устанавливают причины смерти водителя.

24 мая сообщалось, что в Череповце рейсовый автобус врезался в жилой дом. Травмы получили четыре человека, в том числе трое школьников.