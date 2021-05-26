Эксперт оценил влияние дыры в валютном бизнесе банков на финансовую стабильность

Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора в РФ в $15 млрд (более 1 трлн рублей) — не такая большая сумма для российской банковской системы. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в среду, 26 мая.

«Это говорит о том, что банки не ставят на ослабление рубля. При адекватном управлении валютным риском угрозы финансовой стабильности нет», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что неизвестно, «захеджирован ли этот объем деривативами срочного рынка».

Ранее в среду СМИ со ссылкой на отчетность банковского сектора сообщили, что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли максимума — $15 млрд. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что отрицательные валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали до мая.

В пресс-службе Банка России заявили, что системной проблемы из-за дыры в валютном балансе российских банков нет, а уровень ликвидности для выполнения обязательств является комфортным.

По данным ЦБ, общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 года составил $48,5 млрд. Этого достаточно, чтобы покрыть примерно треть валютных средств корпоративных клиентов или 15% валютных обязательств.