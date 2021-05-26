В Минэнерго оценили запрет Украины на импорт электроэнергии из РФ

Прекращение Украиной импорта электроэнергии из РФ не повлияет на российскую энергосистему. Об этом в среду, 26 мая, сообщил замминистра энергетики России Евгений Грабчак.

«Прекращение Украиной импорта электроэнергии из России никак не отразится на функционировании российской энергосистемы. Даже в случае прекращения коммерческих поставок энергосистемы двух стран будут работать в синхронном режиме», — приводит слова Грабчака ТАСС.

Ранее в этот день заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что решение Украины запретить импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября показывает, что политики, которые одобрили такую меру, — некомпетентны. Депутат добавил, что Киев готов в «угоду Западу даже уничтожить собственный народ» и заморозить все системы жизнеобеспечения.

Решение о запрете поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии и России на период до 1 октября текущего года приняла национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ранее в этот день.

18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что стране следует отказаться от импорта электроэнергии из России, и обратился к НКРЭКУ с соответствующей просьбой.

Депутат Верховной рады Михаил Волынец 2 апреля обвинил Россию в крахе энергетической системы Украины. По его мнению, продажа Москвой электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против Киева.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров посоветовал украинским властям «не искать виноватого среди своих соседей», а заняться своей страной.