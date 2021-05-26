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Посольство Латвии прокомментировало демонтаж российского флага в Риге

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Пресс-секретарь посольства Латвии в Москве Эдгарс Кактиныш заявил, что замена российского флага в Риге на знамя Олимпийского комитета России (ОКР) не является недружественным жестом.

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В то же время он подтвердил, что флаг России напротив отеля Radisson Blu Hotel Latvija в центре Риги был действительно заменен, отметив, что флаги участников чемпионата мира по хоккею там используются как декоративные элементы.

«Нет никакого повода для приравнивания этого к неуважению или к недружественному жесту, так как во время ЧМ по хоккею Рига для своего украшения использует флаги участников соревнования, в том числе флаг ОКР», — заявил он «РИА Новости» в среду, 26 мая.

Кактиныш добавил, что под этим флагом российские спортсмены участвуют во многих международных соревнованиях, включая ЧМ по хоккею в Риге. Пресс-секретарь подчеркнул, что использование флага ОКР по дефиниции не может быть неуважительным к России.

При этом он отметил, что в МИД России не вызывали посла Латвии, чтобы обсудить решение о замене флага.

Демонтаж российского флага произошел 24 мая на площади в центре Риги, где размещены флаги стран, участвующих в чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии. Российский триколор заменили флагом ОКР, пишет «Газета.ру».

На следующий день в МИД Латвии заявили, что решение о замене национального российского флага на флаг с символикой ОКР на площади в центре Риги — не политическое, а якобы юридически обоснованное дисквалификацией России по допинговым вопросам.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала демонтаж российского флага неприкрытым неуважением к государственной символике России. По ее мнению, подобные манипуляции вписываются в откровенно русофобскую линию, проводимую властями Латвии.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) России предписано в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях под символикой ОКР, такое решение Спортивный арбитражный суд (CAS) принял 17 декабря 2020 года. Решение было принято инстанцией в связи со спором между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

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