Сотрудники МЧС оценили состояние детских лагерей в Орловской области

Сотрудники МЧС приняли участие в работе межведомственной комиссии по приемке детских загородных лагерей в Орловской области. Учреждения признаны подготовленными к приему детей для отдыха.

Члены комиссии оценивают состояние каждого лагеря. Помимо МЧС в комиссию входят представители областной администрации, Роспотребнадзора и МВД. Инспекторы проверили состояние путей эвакуации, электрических сетей, пожарной сигнализации, противопожарных источников воды и подъездных путей в лагере «Ветерок» и на базе отдыха «Лесная поляна». У персонала загородных лагерей проверили знания в области пожарной безопасности, порядка действий в случае чрезвычайной ситуации. Об этом пишет InfoOrel.ru.

В «Лесной поляне» освидетельствовали место для купания. Кроме того, сотрудники ГИМС проверили наличие средств спасения на воде.

Противопожарное состояние детских лагерей будет отслеживаться в течение всего летнего периода.