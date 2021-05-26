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Рабочие нашли похожий на снаряд времен ВОВ предмет на северо-западе Москвы

Рабочие нашли похожий на снаряд времен ВОВ предмет на северо-западе Москвы

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Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), обнаружили на северо-западе Москвы. Об этом в среду, 26 мая, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

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«Во время земляных работ на улице Демьяна Бедного, дом 20, корп. 3 обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны», — приводит слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

Опасную зону оцепили. На место вызвали саперов.

По данным МЧС России на 9 мая, с начала текущего года сотрудниками ведомства был обезврежен 861 боеприпас времен ВОВ, в том числе 152 авиабомбы.

Основные поисковые операции на предмет взрывоопасных операций проводились на юге и в центральной части России, а также в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В среднем каждый год на местах сражений времен ВОВ сотрудниками ведомства обезвреживается около 40 тыс. боеприпасов. Как правило, большинство из них составляют бомбы, артиллерийские снаряды, мины и авиабомбы. В прошлом году пиротехники уничтожили более 36 тыс. взрывоопасных предметов, 2,5 тыс. из которых — авиабомбы.

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