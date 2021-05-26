Эксперт назвала меры поддержки беременных своевременными и необходимыми

Меры по поддержке беременных женщин и семей с детьми своевременны и необходимы, считает председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья, руководитель Федерального проекта Народного фронта «ПРО_НЕЕ» Инна Орлова.

Эксперт подчеркнула отдельную важность меры по поддержке беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Я очень надеюсь, что это остановит многих женщин от решения прервать беременность и позволит сохранить детские жизни. Мы взаимодействуем с общественными организациями, работающими с «кризисными» беременными, так вот, иногда приобретение зимних сапог для мамы или покупка кроватки, ванночки для будущего ребенка останавливало будущих мам от осуществления страшного выбора», — заявила она в среду, 26 мая, в беседе с «Известиями».

При этом Орлова выразила надежду на то, что в будущем большее внимание будет уделено поддержке семей с детьми-инвалидами. Так, она напомнила, что на данный момент родители таких детей лишаются пособия при любой подработке. Она также отметила, что пособие не индексировалось с 2013 года, в связи с чем было предложено поднять его до величины среднего прожиточного минимума по России.

«Также, считаю необходимым ввести льготную категории «семья с ребенком-инвалидом с соответствующим внесением изменений и дополнений в действующие нормативные акты. В настоящее время ряд льгот распространяется только на ребенка-инвалида и не учитывает интересы всей семьи, тогда как бюджет таких семей, где чаще всего работает только один из родителей, расходуется на лечение ребенка. А многие мамы воспитывают ребенка в одиночку. И лишь единицы решаются на рождение еще одного малыша, прогнозируя финансовую нагрузку на и без того скромный бюджет семьи, воспитывающей ребенка-инвалида», — подчеркнула Орлова.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры поддержки семей с детьми, которые были обнародованы главой государства в апреле в ходе послания Федеральному собранию.

Согласно поправкам, с 1 сентября этого года устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка.

Кроме того, документ предусматривает назначение неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля ежемесячных выплат в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Еще одной поправкой с 1 июля текущего года устанавливается ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящиеся в трудной материальной ситуации.

19 мая эти поправки были приняты Госдумой в третьем и окончательном чтении. В этот же день их одобрил Совет Федерации.

25 мая в Минтруде ознакомили «Известия» с проектом назначения пособий беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Так, например, одиноким в соответствии с документом считается родитель, в случае если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении ребенка или вписан матерью. Также одиноким считается родитель, если второй родитель умер, пропал без вести или находится в разводе с заявителем и алименты назначены по суду.