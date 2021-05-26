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По всему миру проходят акции в годовщину смерти Джорджа Флойда

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Акции в годовщину смерти Джорджа Флойда проходят по всему миру. Около 200 человек собрались на акцию в центре Нью-Йорка. Демонстранты заняли проезжую часть и перекрыли движение. Сотни человек прошли по проезжей части Бруклинского моста. Люди несли портреты умершего афроамериканца, передает телеканал «Известия». Выступавшие: за год удалось добиться многого. В частности, улучшилось обеспечение прав темнокожих. В США готовится масштабная реформа полиции.

Пикет в годовщину смерти Флойда прошел в Миннеаполисе. Акция при свечах прошла на месте смерти афроамериканца.

В Лос-Анджелесе протестующие собрались у департамента полиции. Активисты несли флаги в поддержку движения BLM. Люди требовали не допускать насилия со стороны полицейских.

Митинг в годовщину смерти Флойда провели в Берлине. В акции памяти приняли участие около 200 человек, в том числе члены движения Black Lives Matter.

Собравшиеся в Манчестере на девять минут преклонили колени. Протестующие скандировали: Black lives matter.

В Бристоле почтили память Флойда минутой молчания. Акция собрала несколько десятков человек.

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