Детский онкоцентр откроют в Казани в середине июня

Центр детской онкологии, гематологии и хирургии планируют открыть 18 июня в Казани. Учреждение было построено и введено в эксплуатацию в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Шестиэтажное здание учреждения рассчитано на 100 коек, в том числе по 25 мест — на два отделения онкологии. Семь коек предусмотрены для трансплантации костного мозга и стволовых клеток. На текущий момент пересадки костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток производятся только в Москве и Санкт-Петербурге. 16 пациентов одновременно смогут посещать стационар больницы. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В центре подготовили лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики. Появление учреждения позволит эффективно выявлять и лечить злокачественные новообразования на ранних стадиях у детей, проводить реабилитацию и диспансерное наблюдение за маленькими пациентами. В больнице создан полный цикл клинического процесса.

Врачи в Казани будут принимать детей из всех субъектов Приволжского федерального округа.