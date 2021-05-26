Эксперт оценил заявление Тихановской о подготовке новых протестов в Белоруссии

Точка зрения о том, что возобновление новых демонстраций в Белоруссии полностью исключено, была бы крайне наивной. Об этом в среду, 26 мая, рассказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, комментируя заявление экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

«С одной стороны, надо признать, что белорусской системе удалось купировать протесты и предотвратить госпереворот на территории своей стороны. С другой стороны, было бы крайне наивно полагать, что возможность возобновления новых демонстраций и деструктивных действий так называемой оппозиции полностью исключена», — сказал он.

По словам эксперта, те западные страны, которые занимались дестабилизацией, будут продолжать использовать любой повод, в том числе информационный, чтобы мобилизовать белорусов, которые готовы участвовать в этих акциях и продолжать расшатывать политическую ситуацию в республике.

Ранее в этот день Тихановская сообщила, что в Белоруссии готовится новая волна протестов. Также она добавила, что гражданам страны важно сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения «политических заключенных» и «прекращения насилия».

В свою очередь, президент республики Александр Лукашенко посчитал, что возобновление уличных протестов в стране невозможно.

До этого глава государства заявил, что власти Белоруссии в ходе протестных акций граждан принимали жесткие меры и в результате им удалось «в зародыше подавить волну неонацизма».

Говоря о бывшем главном редакторе признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романе Протасевиче, задержанном в Минске 23 мая, белорусский лидер обвинил его в желании устроить в стране «кровавый мятеж». По словам политика, тот был признан террористом по законам страны, так как принимал участие в антибелорусской кампании.

В Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набравший, по информации ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции.