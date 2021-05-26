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Заводы «Боржоми» возобновили работу после прекращения забастовки

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Новое руководство завода по розливу минеральной воды «Боржоми» и сотрудники предприятия достигли договоренности, рабочие прекратили забастовку. Об этом 26 мая заявили в компании.

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Заводы возобновят работу в этот же день.

«Новый директор завода «Боржоми № 1» Мераб Ахметели встретился с бастующими сотрудниками и сообщил им о новостях, которые предлагает им компания», — приводит сообщение компании «РИА Новости».

18 мая несколько сотен работников завода по розливу минеральной воды «Боржоми» в Грузии объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда, отмечает «Газета.ру». Как заявили сотрудники предприятия, их зарплата в последнее время уменьшилась почти на 50% с учетом уровня инфляции.

Сотрудники заявили, что если их попытаются заменить новыми кадрами, то ситуация обострится.

В прошлый вторник компания IDS Borjomi Georgia приостановила работу двух заводов в Грузии.

В апреле 2013 года IDS Borjomi Georgia получила документы о госрегистрации своей продукции в России. Импортом минералки из Грузии займется IDS Borjomi Russia.

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