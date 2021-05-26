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Более 60 россиян и граждан стран СНГ эвакуируют в РФ из сектора Газа

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Из сектора Газа в РФ 26 мая эвакуируют россиян и граждан стран СНГ, всего планируется вывезти 64 человека. Об этом сообщило в среду, 26 мая, российское посольство в Каире.

На данный момент сотрудники консульского отдела дипмиссии сопровождают тех, кто ранее пожелал покинуть анклав. Люди прибыли в Египет через КПП «Рафах» на границе с сектором Газа и сели в автобусы.

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Уже к вечеру эвакуируемые должны добраться до аэропорта Каира, откуда вылетят в Москву на борту МЧС, говорится в сообщении дипмиссии.

В этот же день в посольстве РФ в Палестине сообщили, что из сектора Газа через КПП «Рафах» эвакуировано более 70 россиян. Они также проследуют до аэропорта в Каире, где их посадят на самолет до российской столицы.

20 мая президент РФ Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Российский лидер поручил МЧС обеспечить процедуру по согласованию с МИДом.

В тот же день в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили, что в списке на вывоз из сектора Газа находится более 400 граждан России и стран СНГ.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с московским). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

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