Участники флешмоба растоптали и сожгли бумажный макет Кремля в Киеве

У посольства России в Киеве участники флешмоба растоптали и сожгли бумажный макет Кремля. Об этом 26 мая сообщили украинские соцсети.

В Telegram-канале Klymenko Time опубликовано видео, на котором собравшиеся у российского посольства провели акцию, которую пользователь назвал тризной по погибшим на российско-украинской войне.



«Поводом для акции стала годовщина первых боев за Донецкий аэропорт. После перформанса с картонной миниатюрой Кремля — выпили и закусили, выкрикивая антироссийские лозунги», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что «акция с изюминкой», но «без драйва».

Бои в Донецком аэропорту происходили c 2014 по 2015 год между подразделениями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и украинскими военными. В результате боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены.

В отношениях России и Украины возникла напряженность в 2014 году, когда на востоке республики начался вооруженный конфликт. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

В том же 2014 году в результате проведенного референдума Крым вошел в состав России. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других государств до сих пор не признают итоги голосования. В частности, в конце февраля 2021-го президент США Джо Байден заявил, что США «никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией», и пообещал продолжить работу с целью привлечь Москву к ответственности «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ и к конфликту на Украине не имеют отношения.

20 апреля 2021 года президент Украины предложил встретиться с российским президентом в любой точке Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Президент России Владимир Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе не может решаться между Киевом и Москвой.