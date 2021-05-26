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Благоустройство в Томской области завершится к сентябрю

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Более 57 тыс. жителей Томской области уже приняли участие в голосовании по выбору дизайн-проектов и объектов благоустройства на 2022 год. Что касается благоустройства в этом году, то оно началось в срок благодаря тому, что власти впервые без опозданий заключили все соответствующие контракты, сообщил замгубернатора Евгений Паршуто.

«Задача стоит, чтобы к 1 сентября 2021 года 100% объектов были выполнены», — сказал Паршуто.

Как отмечает РИА «Томск», в этом году в Томской области планируется благоустроить 50 общественных пространств во всех муниципальных образованиях. На эти цели направлено почти 400 млн рублей, из которых 368 млн — из федерального бюджета.

Ранее специалисты Центра развития городской среды разработали масштабную стратегию развития района Болото в историческом центре Томска. Кроме сохранения деревянной застройки на одном из этапов предлагается обустроить бульвар с общественными зданиями и пространствами. Речь идет о территории, ограниченной улицами Бакунина, Обруб, Шишкова и Октябрьская. В настоящее время идет поиск инвестиций — от этого зависят сроки реализации проекта.

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