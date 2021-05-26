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МИД РФ отреагировал на обвинения в причастности к ситуации в Минске

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В Министерстве внутренних дел РФ назвали попытки обвинить Россию в причастности к инциденту с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске спекуляцией. Российская сторона рассчитывает на обстоятельное расследование случившегося в Белоруссии.

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«Мы обратили внимание, и эту часть я хотела бы прокомментировать, начались спекуляции по поводу несуществующей руки Москвы и в этом событии», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге 26 мая.

Ранее в этот день стало известно, что глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген высказал мнение о том, что посадка самолета Ryanair в Минске была осуществлена с согласия России. Политик также указал на то, что без поддержки Москвы президент Белоруссии Александр Лукашенко «уже давно бы больше не был у власти».

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы государств и правительств стран ЕС обсудили возможную причастность России к инциденту с самолетом в Минске, однако имеющаяся информация не позволяет утверждать что-либо.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске беспрецедентной. По ее словам, меры европейских стран стали настоящей истерикой.

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