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Диетолог рассказала об опасности вегетарианства для детей и беременных женщин

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Отказавшись от мяса, люди часто не могут питаться сбалансированно, что особенно опасно для детей и беременных женщин. Об этом 26 мая рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

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Специалист отметила, что у детей потребность в белке больше, чем у взрослых.

«Вопрос всегда в качестве рациона питания, если он абсолютно сбалансирован и родители в этом уверены, то это может быть нормальным. Однако, к сожалению, много вариантов, когда люди являются вегетарианцами и питаются совершенно несбалансированно. Тогда это становится опасным для ребенка», — приводит слова Ионовой НСН.

Диетолог добавила, что беременным стоит придерживаться растительной диеты только в том случае, если они будут дополнительно получать нутриенты, например В12, потребность в котором во время беременности повышается, а содержится этот элемент только в продуктах животного происхождения.

Ионова отметила, что однозначный вывод о пользе и вреде вегетарианства сделать нельзя.

«Люди сейчас настолько ужасно питаются, что бывают случаи, когда вегетарианство может пойти им на пользу. Если мужчина является вегетарианцем — это не так критично, а вот у женщин происходит ежемесячная потеря железа, которую необходимо восполнять», — уточнила она.

Ранее в апреле врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала, что полный отказ от употребления мяса в пищу может привести к преждевременному старению кожи. Специалист отметила, что в мясных продуктах содержится коллаген и витамины группы B, необходимые для поддержания молодости кожи.

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