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Надежда Савченко начала шить мягкие игрушки для заработка

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Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко начала заниматься пошивом мягким игрушек в виде автомобилей для того, чтобы заработать денег.

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В программе «Хард с Влащенко», эфир которой опубликован на YouTube-канале телеканала «Украина 24», Савченко рассказала, что в среднем сделанные ею игрушки стоят от 8 тыс. до 20 тыс. гривен.

«Моя подруга, которая сейчас находится в Португалии, нашла такой бизнес. У меня есть образование швачки. Просто такая работа — 8–20 тыс. гривен. А почем они там реализуются, думаю, это аукцион или по заказу», — рассказала экс-депутат.

В 2018 году экс-нардеп была арестована СБУ в здании Верховной рады Украины по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда в апреле 2019 года ее освободили из под стражи. Статус безработного Надежда Савченко официально получила в сентябре 2018 года. Тогда же она зарегистрировалась в Центре занятости.

В ноябре 2019 года Савченко в интервью телеканалу КРТ предрекла исчезновение Украины в 2023 году. По ее мнению, причиной развала страны станет законопроект о продаже сельскохозяйственных земель, который лишит республику свободы и обесценит жизнь граждан.

В феврале 2020 года Cавченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и не выполняет данные им предвыборные обещания. Она подчеркнула, что после победы Зеленского на выборах к власти в стране пришло «болото», а в президентскую партию «Слуга народа» набрали «не умеющих думать людей».

Надежда Савченко была осуждена в РФ в 2014 году. Ее приговорили к 22 годам лишения свободы по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе. В мае 2016 года президент страны Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.

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