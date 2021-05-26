Число погибших детей на пожаре в Якутии возросло до двух

В Якутии скончался второй ребенок, пострадавший на пожаре в жилом доме в селе Хатассы. Прокуратура Якутска начала проверку, сообщили ИА SakhaNews в ведомстве.

Пожар произошел во вторник, 25 мая, в одноэтажном деревянном доме. На месте были обнаружены двое пострадавших детей, один из них скончался в карете скорой помощи.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой плиты. Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также причинам и условиям, из-за которых погибли дети.

Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, в тушении были задействованы 17 человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила 89 кв. м.

Ранее в мае сообщалось, что в Саратовской области возбудили два уголовных дела по факту гибели на пожаре 30-летней женщины и ее дочерей трех и 10 лет. Первое — по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), а второе — по ст. 125 УК РФ об оставлении в опасности малолетних детей. Последнее из них возбуждено в отношении родственника погибших по поручению главы СК России Александра Бастрыкина. Мужчина признался в содеянном и раскаялся, ему уже предъявили обвинение.