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В киноцентре «Октябрь» покажут балет «Баядерка» со сцены Большого театра

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Большой театр России, TheatreHD и «КАРО.Арт» представляют 28 мая 2021 года в киноцентре «Октябрь» специальный показ балета «Баядерка» со сцены Большого театра.

Проект «КАРО.Арт» и «Большой балет в кино» проекта TheatreHD представляют спектакль «Баядерка» на музыку Л. Минкуса (хореография М. Петипа, в редакции Ю. Григоровича, декорации и костюмы Н. Шаронова) со сцены Большого театра. В главных партия — Ольга Смирнова, Артемий Беляков, Ольга Марченкова.

После показа состоится встреча с примой-балериной Большого театра Ольгой Смирновой и премьером Большого театра России Артемием Беляковым. Собеседницей Ольги выступит писатель, историк балета Ирина Дешкова.

Мероприятие состоится 28 мая в киноцентре «Октябрь» (Новый Арбат, 24). Начало в 19:00.

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