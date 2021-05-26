«Белавиа» отменит рейсы в Финляндию и Чехию

Белорусская авиакомпания «Белавиа» в связи с решениями правительств Финляндии и Чехии отменяет рейсы в эти страны и обратно по 29 октября и 30 июня соответственно. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В связи с решением правительств Финляндии и Чехии «Белавиа» вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая 2021 года по 29 октября 2021 года, а с 28 мая 2021 года по 30 июня 2021 года не будут осуществляться рейсы в Чехию», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что пассажиры, у которых куплены авиабилеты в указанные промежутки времени, смогут изменить дату вылета или вернуть их полную стоимость без штрафов.

Ранее в этот день агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom отозвало разрешение на полеты «Белавиа» в Финляндию. В качестве причины указано, что Белоруссия не может обеспечить безопасность воздушного сообщения и пассажиров.

Совет безопасности Чехии также решил приостановить прием самолетов «Белавиа», решение вступит в силу с пятницы, 28 мая.

Накануне стало известно, что самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения. 25 мая «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с Белоруссией.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.