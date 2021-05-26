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В Литве не стали комментировать слова Лукашенко о сигнале минирования борта Ryanair

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В Литве не стали комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно сигнала о минировании самолета авиакомпании Ryanair, который одновременно поступил в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. Об этом в среду, 26 мая, заявили представители Вильнюсского международного аэропорта и Генпрокуратуры.

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«Ведется следствие, поэтому мы не можем комментировать такую информацию. Предлагаем обратиться в органы правоохраны», — заявил ТАСС представитель аэропорта Тадас Василяускас.

В свою очередь, представитель польской прокуратуры Элена Мартинонене отметила, что в интересах следствия и соблюдения прав и интересов сторон генпрокуратура страны «тщательно оценивает», какая информация может стать достоянием общественности, добавив, что заявление, касающееся сигнала минирования самолета Ryanair, они не комментируют.

Ранее в этот день Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair одновременно поступило диспетчерам аэропорта Минска, Афин и Вильнюса из Швейцарии.

Как добавил белорусский лидер, на борту пассажирского лайнера, по сообщению, находился террорист. При этом политик подчеркнул, что заявления о принуждении самолета к посадке истребителем МиГ-29 являются ложью. Лукашенко отметил, что предпринятые действия были необходимы для защиты граждан.

В свою очередь, официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер сообщил, что у страны не было сведений о минировании самолета.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии.

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